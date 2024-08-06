המרפסת היא אולי החלל הכי לא הוגן בבית. מתכננים אותה בהתלהבות, מדמיינים קפה של בוקר, ערב קיץ רגוע ואוויר פתוח ואז החיים קורים. כיסא אחד מגיע, שולחן מתקפל מצטרף כי היה במבצע ואיכשהו, מבלי ששמתם לב, המרפסת הופכת לאזור אחסון עם נוף. אבל האמת היא שמרפסת יכולה להיות אחת הפינות הכי טובות בבית, אם רק מתייחסים אליה כחלל אמיתי ולא כתוספת צדדית. עיצוב נכון לא דורש תקציב ענק או ידע מקצועי, אלא מחשבה אחת קדימה והבנה איך אנחנו באמת אוהבים להשתמש בה (עיצוב)
יצירת חלל חיצוני נעים ומזמין קשורה בבחירת הישיבה הנכונה המשלבת נוחות וסגנון. בין אם יש לכם חצר מרווחת או מרפסת נוחה, הכיסא או הספסל המושלם יכולים להפוך את האזורים הללו למקומות מענגים למנוחה ומפגשים משפחתיים- הציצו וקבלו השראה (בית וסטייל, עיצוב חוץ)