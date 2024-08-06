ענקיות הטכנולוגיה מגייסות מומחי סייבר מישראל והממסד הביטחוני עוקב בדאגה | ברקע: הסנקציות האמריקאיות, יחסי סין–איראן וזליגת ידע ביטחוני רגיש | ישראל, בשונה מארה"ב, לא מטילה מגבלות על אזרחים פרטיים, אך תופעת "בריחת המוחות" בתחום הסייבר מעוררת סימני שאלה (מגזין)
אחרי ששר החוץ האמריקני ונשיא ארה"ב לשעבר טראמפ, הצהירו אתמול שהמתקפה הצפויה על ישראל תפתח ביממה הקרובה, דיווחים בארה"ב מלמדים, כי המודיעין האמריקני תידרך את הנשיא וסגניתו, אך גם לו לא ברור מתי תפרוץ המתקפה, במקביל, דיווחים בעולם מלמדים, כי איראן עורכת תרגילים צבאיים (בעולם)