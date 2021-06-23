בין אם זה בגלל עבודה במשרד סגור, שעות מול מסכים, שימוש עקבי בקרם הגנה או פשוט נטייה טבעית להישאר יותר בבית, החיים המודרניים הפכו את השמש לגורם שנמצא סביבנו, אך לא תמיד באמת משפיע עלינו כפי שהיה בעבר (בריאות)
הקשר בין מצב הרוח ומערכת העיכול הוא נושא שמעסיק חוקרים רבים בשנים האחרונות. יותר ויותר מחקרים מראים שישנה השפעה הדדית ומשמעותית בין המצב הנפשי שלנו לבין תפקוד מערכת העיכול. הידע המעמיק על מערכת הקשרים הזו יכול לסייע לנו להבין טוב יותר את הבריאות הכללית שלנו, ולשפר את איכות החיים (בריאות)
חודשי ההיריון הם הזמן שלכם כזוג להיערך לשינויים הגדולים שעשויים להתרחש עם בוא התינוק המתוק שלכם. זהו פרק זמן ארוך דיו כדי לעכל את העתיד לבוא, ויחד עם זאת פרק זמן קצר מאוד שעשוי להיות מלחיץ, מבלבל ועמוס בשינויים, החלטות, בדיקות וכדומה. נצלו את הזמן הזה כדי להיערך ללידה ולגידול התינוק ועוד יותר חשוב, נצלו אותו כדי לתאם עמדות ודעות בנוגע אליכם כמשפחה מורחבת.
כמעט כולנו, במוקדם או במאוחר, מגיעות לשלב שבו המראה נראה קצת עייף ופחות חיוני וזוהר. אם פעם הסתפקנו בקרמים מסוגים שונים, היום מתברר לנו כי לתוספי התזונה יש מקום בשגרת הטיפוח של כל אחת מאיתנו (טיפוח, מקודם)
על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, כמיליארד איש בעולם סובלים מחסר בברזל. קיימת בורות חובקת עולם לגבי הסימנים המתריעים על חסר בברזל. כך למשל, 40% מהנשים לא מודעות לסימנים המעידים על חסר בברזל כמו למשל עייפות מוגברת או נשירת שיער מאסיבית. אז איך מחזירים את הברזל לחיינו? ראיון עם דתיה יער, יועצת לאלטמן (בריאות, שיווקי)
תזונה נכונה היא הדרך לספק לעובר את כל הרכיבים התזונתיים שחשובים להתפתחות ולבריאות שלו, גם לאחר הלידה הצפויה. אז מה כדאי לאכול, וכמה? ממה מומלץ להימנע, ולמה? והכי חשוב: כמה קילוגרמים את צפויה להעלות? (הריון ולידה, שיווקי)
