במלאות ימי השבעה על פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת שרה תורג׳מן ע״ה בתו של הגה"ק סידנא בבא סאלי רבי ישראל אבוחצירא זצוק"ל, התכנסו המונים בשכונת 'בית וגן' לעצרת התעוררות לזכרה | ספדו לה אחיינה האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, אחיה האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא, הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, ובניה הרבנים הגאונים (חרדים)
קהל רב השתתף בשמחת ברית המילה לנינם המשותף של רבה של אשדוד הגה"צ רבי חיים שמעון פינטו, והאדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא | בכיבודים במהלך הברית התחלקו הסבים הדגולים ביניהם | הרך הנימול נקרא בישראל ע"ש אחד ממייסדי דרך החסידות בעולם (חרדים)