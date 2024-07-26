ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מבאבוב בקרב תלמידי מחנה שלווה של החסידות השוהים בימים אלו בהרי הקאנטרי | האדמו"ר התקבל בשירה אדירה עם הגעתו לשערי המחנה, בהמשך נערך מעמד קבלת פנים רבתי לכבוד האדמו"ר | הרבי נשא אמרות קודש, ובסיום עברו כלל התלמידים להתברך ולקבל פרי לברכה (חסידים)
מחנה שלווה ד'באבוב בהרי הקאנטרי לבשה חג השבוע,במעמד הכנסת ספר תורה לע"נ הבחור החשוב ישראל בעק ז"ל, נדבת לבם הטוב של חבריו, וידידיו, בני משפחתו, וכלל החסידים | האדמו"ר מבאבוב פיאר את המעמד בהשתתפותו, ואחר ריקודין קדישין והכנסת הספר לארון קודש, נשא האדמו"ר אמרות קודש לפני הבחורים, והעלה דמותו של הבחור החשוב שע"ש הוכנסה הספר להיכל (חסידים)