קהל מכובד נטלו חלק בשמחת אירוסי נין האדמו"ר מנאראל, החתן נכד לבנו הרה"צ ר' אהרן שפירא רב החסידות, בן לבנו הרב יצחק נתן שפירא, חתן האדמו"ר מזוועהיל, עם הכלה בת הרה"צ רבי שמואל שמעלקא רוזנבוים, בן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל וחתן האדמו"ר משאץ ויז'ניץ אשר כובד בקריאת התנאים | בשמחה השתתפו כל האחים - האדמו"רים לבית נדבורנה (חסידים)
קהל חסידים ועל צבאם אדמורי"ם ורבנים נטלו חלק השבוע בשמחת נשואי בת הרה"צ ר' שמעלקא רוזנבוים בן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל, וחתן האדמו"ר משאץ ויז'ניץ, עב"ג החתן בן הרה"ג שמעון שמואל הלברשטאם אב"ד 'דברי משה' | במהלך החופה לבש אבי הכלה לראשונה בגדי לבן כמנהג אדמור"י החסידות | צפו בגלריה (חסידים)