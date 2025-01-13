המונים התכנסו באולמי 'הדר דימול' לסעודת הילולא מפוארת לכבודו של הצדיק מרעננה, רבי יצחק הוברמן זצ"ל | את שולחן המזרח פיארו רבנים ואישי ציבור בכירים בראשות בנו וממשיך דרכו, רבי שמואל הוברמן | במהלך הערב עברו המשתתפים להתברך בברכת 'לחיים' אצל ממלא מקומו, כאשר האלכוהול נשפך כמים כמיטב המסורת | המעמד נחתם בריקודים סוערים של הקהל (חרדים)
המונים התכנסו אמש (ראשון) באולמי 'הדר דימול', לסעודת הילולא לכבוד הילולת הצדיק מרעננה רבי יצחק הוברמן זצ"ל | את המעמד פיארו רבנים ואישי ציבור בכירים בראשות בנו רבי שמואל הוברמן | בסיום הסעודה פתח הקהל בריקודים (חרדים)
המונים השתתפו אמש (רביעי) בהילולת הצדיק מרעננה רבי רפאל אדרי זצ"ל | הסעודה התקיימה באולמי 'ונישן' בפ"ת בהשתתפות אלפים בראשות בנו הגה"צ רבי שמואל, וחשובי הרבנים שבאו לכבד את המעמד לכבוד הצדיק | במהלך הערב עברו הקהל לקבלת 'כוס של ברכה', מגביעו של הצדיק (חרדים)