לקראת ימי בין הזמנים הקרבים, הגיע הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן לביקור הוד בהיכל ישיבת "אהבת דוד" לעלוב | המשפיע התקבל בכבוד רב על ידי ראש הישיבה, הרה"ג ר' יעקב יצחק בידרמן, ונשא בפני הבחורים משא אמרות קודש וחיזוק מרומם, בו עורר על ניצול הימים והשמירה הרוחנית בתקופה זו (עולם הישיבות)
בראשות אדמורי"ם ורבנים, נערך אמש (מוצ"ש) מעמד קביעת מזוזות וחנוכת הבית להיכל ישיבת 'אהבת דוד', ע"ש האדמו"ר הרה"ק ר' דוד מלעלוב זי"ע, הישיבה היא בראשות צאצאו הרה"ג יעקב יצחק בידרמן | במעמד נשאו האדמורי"ם דברי ברכה לפני המשתתפים | תיעוד (חסידים)