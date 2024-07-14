בקול רינה ותודה והמון חוגג נחגגה אמש שמחת נישואי הכלה, נכדת הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבת ויז'ניץ, הכלה בת לחתנו הגאון הרב ברוך שטרנבוך, אב"ד ויז'ניץ בברכפלד. עב"ג החתן בן הרב יחיאל חיים ליברמן, רב ביהמ"ד אור חיים ריבניץ בירושלים, בן הרה"ג ר' יהושע ליברמן, ראש ישיבת שומרי החומות, וחתן האדמו"ר מזוועהיל | השמחה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול בית ויז'ניץ, בראשות האדמו"ר מויז'ניץ (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ חגגו בשמחת נישואי נכדת הגה"צ ראש ישיבת ויז'ניץ, בת לחתנו הגה"צ רבי ברוך שטרנבוך רב חסידי ויז'ניץ במודיעין עילית, עב"ג החתן בהרה"ג דוד רוזנפלד רב חסידי קארלין לעלוב בב"ב | השמחה נחוגה בביהמ"ד הגדול בקרית ויז'ניץ בראשות הדוד הגדול האדמו"ר מויז'ניץ שניהל את השמחה ביד רמה | בשיאה של השמחה הופיע ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי והאדמו"ר יצא עמו במחול מיוחד | צפו בתיעוד מסכם (חסידים)