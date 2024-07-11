באולם אימפריאל בויליאמסבורג נחגגה השבוע בקול רינה ותודה והמון חוגג, שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר מקראלי, החתן הרב מאיר פרידמן, בן בכור לחתנו הרב אברהם ברוך פרידמן, בן הגה"צ אבד"ק ברעז'אן, בן הגה"צ אבד"ק אולם, וחתן הגה"צ אבד"ק זאליזשא, עב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מזלאטשוב ויליאמסבורג, בת לבנו הרב יששכר בעריש מאסקאוויטש, חתן הגה"צ אבד"ק תולדות אהרן ויליאמסבורג זצ"ל (חסידים)
הרבנים הצדיקים לבית סעליש, אולם, ובארז'אן, אשר הגיעו מארה"ב לשמחת נשואי בן אב"ד בארז'אן עם נכדת האדמו"ר מויז'ניץ, בתפילה משותפת בציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, בסיום התפילה פתחו בריקודים בחצר המערה (חסידים)