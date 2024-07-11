בעוד בצפון הארץ נרשם לילה מתוח, ב'פלג הקנאים' קיימו עצרות תפילה המוניות ב-13 מוקדים בארץ, ביום בו נשרפו כ' קרונות ספרים, נגד גזירת הגיוס • לאחר אמירת י"ג מידות ותקיעת שופרות – הרוחות סערו בבירה: מכת"זיות, רימוני הלם ושני עצורים | צפו בתיעודים (חרדים)
תופעת האנטישמיות בהיסטוירה האנושית, ימיה כימי קיומו של עם ישראל | התענית היחידה שאינה קבועה לתאריך עברי | עשרים וארבע
קרונות מלאות ספרים נדירים | צרפת אנטישמית מאז... ולתמיד | מי הוא אותו מומר יהודי מלשין | מדוע בשאר
מדינות אירופה לא שרפו את הספרים | מה גילו בשמים לרבי צדקיה בן אברהם הרופא | הקינה
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זצ"ל | גווילים נשרפים באש ואותיות פורחות (יהדות)