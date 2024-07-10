עם סיומו של זמן חורף, זכו ילדי תלמוד תורה 'חדרי תורה' למעמד של קורת רוח, כאשר הגיעו לבחינה מקיפה על חומר הלימוד ששיננו בחודשים האחרונים אצל גדולי ישראל | התלמידים נבחנו במעונם של חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, ושל ראש ישיבת 'ארחות תורה', הגאון רבי ברוך דב דיסקין | גדולי ישראל שיבחו את בקיאות התלמידים והאצילו עליהם מברכתם להצלחה מרובה בהמשך עלייתם בתורה (חרדים)
ראש ישיבת 'אורחות תורה' וחבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי שרגא שטיינמן ערך ביקור רב רושם בתלמוד תורה 'חדרי תורה' העומד תחת נשיאותו | הגר"ש השתתף תחילה במסיבת סידור לילדי הת"ת, שם נשא דברים כשלאחר מכן הוא חילק סידורים לילדי החמד | בהמשך סייר הגר"ש בכל הכיתות בתלמוד התורה, ועמד מקרוב אחר עבודת חינוך הילדים בדרך המסורה (חרדים)