לרגל
יום פטירתו של רבי חיים יצחק אהרן הכהן
רפפורט זצ"ל,
שחל
בתאריך י"ד
אלול – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו
של גדול בתורה ובעל מחבר ספרים פורה |
על
אהבת ישראל ללא גבול ומידה וחקירתו אחר
המקומות הקדושים בישראל |
“אתהלך
בארצות החיים"
(יהדות
ואקטואליה)
אנו עסוקים בפולמוס מעשה שהובא ב'תפארת ישראל' אודות משה רבינו שנולד עם מידות מקולקלות ובעמלו תיקן את מידותיו | בפרק העשירי ישראל שפירא מביא את צדיקי החסידות שצידדו בסיפור שמשה רבנו נולד עם מידות רעות,
וגדל וצמח למבחן המין האנושי בכוחותיו (היסטוריה)
אנו עסוקים בפולמוס מעשה שהובא ב'תפארת ישראל' אודות משה רבינו שנולד עם מידות מקולקלות ובעמלו תיקן את מידותיו | בפרק התשיעי ישראל שפירא מעמיק בדעותיהם של הגר"ח קנייבסקי, הרבי מליובוויטש, הגר"א שפירא, הגר"ש פינקוס, הגר"מ אליהו, הגר"מ מאזוז, והג"ר שלמה אבינר (היסטוריה)
אנו עסוקים בפולמוס מעשה שהובא ב'תפארת ישראל' אודות משה רבנו שנולד עם מידות מקולקלות ובעמלו תיקן את מידותיו | הסיפור מובא בכמה מקורות לגבי דמויות אחרות. לפיכך יש שטענו שסיפור זה נשתרבב אלינו מאומות העולם ושובש (היסטוריה)
התנגדותם של המגיד מווילקומיר והאדר"ת כנגד התפארת ישראל שטען כי משה רבנו שנולד עם מידות מקולקלות ובעמלו תיקן את מידותיו, מובנת - אולם נתברר כי הסיפור מובא אצל כמות מרשימה של גדולי ישראל שחיו לפני בעל התפארת ישראל (היסטוריה)
הפולמוס על המעשה שהובא מאת הגאון ר' ישראל ליפשיץ, אודות משה רבנו שנולד עם מידות מקולקלות ובעמלו תיקן את מידותיו | המגיד מווילקומיר רבי חיים יצחק אהרן הכהן רפפורט התנגד בחריפות לסיפור זה ופרסם קונטרסים רבים כנגדו - אך לא זכה להסכמות (היסטוריה)
פולמוס ציור פני משה רבנו - האם ייתכן שמשה רבינו נולד
עם מידות רעות ותיקנם? | בכמה מאמרים נכתב שמדובר היה ב"פולמוס גדול" ש"הסעיר את ירושלים" או אף "הסעיר את העולם היהודי" וכו'. אולם האם בכלל מדובר בכותרות מסוג 'קליקבייט' שנועדו למשוך את לב הקורא? (היסטוריה)
לפני כמאה ושמונים שנה נדפס פירוש 'תפארת ישראל' על ש"ס משניות מאת הגאון ר' ישראל ליפשיץ, שם הובא מדרש עלום שסיפר שמשה רבנו נולד עם מידות מקולקלות ביותר | המגיד מווילקומיר רבי חיים יצחק אהרן הכהן רפפורט התנגד בחריפות לסיפור זה | הפרק הראשון בפולומוס המלא (היסטוריה)