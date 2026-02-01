הגה"צ רבי אליעזר צבי טויב, אב"ד קאלוב ביתר, בנו של האדמו"ר מקאלוב לרפו"ש וחתן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, ביקר בשבוע האחרון במעונם של גדולי ישראל להזמינם לשמחת נישואי בן זקוניו עם נכדת האדמו"ר מקרעטשניף, שתתקיים ביום כ"ב שבט בעיר ביתר עילית
לקראת שמחת נישואי בתו למזל טוב, הגיע במהלך השבוע האחרון הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, לבתי האדמורי"ם והרבנים להזמינם להשתתף ולקחת חבל בשמחת בית ויז'ניץ, שתתקיים השבוע ביום רביעי בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ בני ברק (חסידים)
לראשונה - שיתוף פעולה בין משרד האוצר ורשות המסים במצוד אחרי חרדים עובדים | ביקורת של חברי המועצות על הפוליטיקאים החרדים | הביקורות הקשוחות חוזרות לישיבות | פגישת האדמו"רים באישון ליל | כוכב הטלוויזיה מ"אור ישראל" התחתן - מילותיו החכמות נוגנו בחתונתו (מעייריב)