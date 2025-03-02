במלאות ימי השלושים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, נערכה בליל שישי האחרון – מוצאי צום גדליה, עצרת מספד והתעוררות בהיכל בית מדרשו בעיה"ק ירושלים| בעצרת נשאו דברים, בנו מ"מ האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, ועוד רבנים ומשפיעים שזכו להסתובב בחצרו ולהנות מבאר מים החיים בחיים חיותו עלי אדמות (חסידים)
ככלות השלושים לפטירתה של הרבנית הצדקנית מרת דבורה ברגמן ע"ה, עלה בעלה שיבלחט"א ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, יחד עם בני משפחה ומקורבים, לקברה שבבית החיים של נציבי ישיבת פוניבז' בבני ברק | ראש הישיבה נשא תפילה ואף פתח בדברי התעוררות לזכרה ולעילוי נשמתה הטהורה | צפו (ישיבות)
במלאת השלושים לימי אבל על פטירתו של הצדיק רבי אליעזר כהן זצ"ל, אביהם של ראשי הישיבות והרבנים לבית משפחת כהן המעטירה, התאספו אמש קהל מוקירי זכרו ובני משפחתו לעצרת מספר והתעוררות, בה העלו זכרו הטהור ומורשתו לדורות (חרדים)