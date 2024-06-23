שמחת התורה בהיכל הישיבה | תלמידי המכינה בישיבת 'דרכי חיים' צאנז, ציינו ברוב פאר והדר את סיום סדר מועד | את המעמד פיארו בהופעתם הכבודה, המקובל הצדיק רבי אברהם אביש ציינוירט, הגה"צ רבי ישראל ברזובסקי, רבם של חסידי סלונים בביתר, שנצפה בהמשך מפזז שעה ארוכה עם הבחורים לכבודה של תורה, והאדמו"ר מלוצק שאף נשא אמרות קודש לפני ציבור המשתתפים | הצלם שמואל דריי מגיש גלריה (עולם הישיבות)
ראשי מוסדות, מנהלי חיידרים ותלמודי תורה בבני ברק, התכנסו במעונו של הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי, למעמד היסוד של המכינה לישיבה לצעירים מצוינים "אמרי דעת" | במעמד הגר"ש גלאי הסביר באריכות כיצד ניתן להאהיב את הלימוד על התלמידים וזעק בדמעות: "אפשר להציל ילדים בקלות" | צפו בתיעוד (חרדים)