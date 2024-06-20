קהל רב של חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשבוע שעבר בשמחת הנישואין לבת האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב, עם החתן החשוב, בן הרה"ג רבי מאיר ישראל בראנדוויין, בן האדמו"ר מסטרעטין וחתן הגה"צ אב"ד דראהביטש | בשמחה השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים, שבאו לשוש ולשמוח בשמחת האדמו"ר הנערץ המתגורר בבורו פארק (חסידים)
קהל רב נטלו חלק בשמחת בית צדיקים, שמחת נשואי בן האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב, עב"ג נכדת האדמו"ר מאלכסנדר | בעיצומה של השמחה ירד האדמו"ר מבמת הכבוד, וחילק יין למאות החסידים, ובירכם בברכת לחיים בצירוף ברכות לרוב | תיעוד מרהיב מהשמחה (חסידים)