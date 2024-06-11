תיעוד מסכם מחגי ומועדי חודש תשרי בצל האדמו"ר מקאליב במרכז החסידות בירושלים, החל מהתפילות במקומות הקדושים ועד לשמחות בית השואבה והקפות שניות בהיכל בית מדרשו | כמו כן, תיעוד מרהיב משמחת בית השואבה בישוב 'רבבה' שם נוהג האדמו"ר לפקוד מעת לעת לחזק את תושבי המקום | צפו בתיעוד (חסידים)
בשבת האחרונה זכו תושבי מושב 'רבבה' לשבת התעלות מיוחדת עם האדמו''ר מקאליב שבא לשבות במושב יחד עם קבוצה מצומצמת מחסידיו | בערש''ק נערך כינוס מיוחד לילדי המושב שם נשא דברים האדמו''ר בכוח תורתן ותפילתם של ילדי תשב''ר | התפלות והטיש בליל ש''ק התקיימו בביה''כ המרכזי ביישוב כאשר רבים מתושבי היישוב באו להשתתף |במוצש''ק נכנסו עשרות מתושבי המקום לעצה ולברכה אצל האדמו''ר (חסידים)