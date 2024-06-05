ישיבת 'ברית יעקב' בעיה"ק ירושלים, אחת מישיבות הדגל של עולם התורה הספרדי, פתחה השבוע את 'זמן אלול' עם 360 תלמידים | הישיבה, בנשיאותו של הגאון הרב מיכאל טולידנו, ובראשותם של האחים הגאון הרב יצחק טולידנו והגאון הרב שמואל טולידנו, נראתה מלאה מפה לפה, כשהבחורים החלו במסע הלימוד וההתעלות לקראת ימי הרחמים והרצון | צפו בתיעוד מתוך ההיכל (עולם הישיבות)
חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי אביעזר פילץ ראש ישיבת תפרח, מסר שיחת חיזוק והכנה לחג השבועות בישיבת 'ברית יעקב' בירושלים, העומדת תחת נשיאות הגה"צ רבי מיכאל טולידנו | בסיום הדרשה עברו הבחורים לברכת התורה מהגאון ראש הישיבה | תיעוד (עולם הישיבות)