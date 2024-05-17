קהל מכובד ונעלה השתתפו בשמחת האירוסין לנכדת הגה"צ רבי משה אליהו בוסו, נכד סידנא בבא סאלי ורו"מ 'מאור ישראל' בת לבנו הדיין רבי דוד בוסו, חתן הראב"ד הגאון רבי ברוך שרגא, עם החתן מאיר אזולאי, מבחירי ישיבת מיר ברכפלד (חרדים)
המונים נטלו חלק בשמחת הבר מצווה לנכד הגה"צ רבי משה אליהו בוסו רו"מ 'מאור ישראל' בירושלים, נכד סידנא ה'באבא סאלי' זצ"ל, בן לבנו הרב ישראל בוסו חתן הגאון רבי אברהם דיין רב שכונת 'רמת שרת' בירושלים, ונין הגאון רבי דוד עטיה בן הגה"צ רבי עזרא עטיה זצ"ל ראש ישיבת 'פורת יוסף' (חצרות קודש)