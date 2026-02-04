רגעי שמחה בעולם הספרדי עם חגיגת שמחת האירוסין לנכדו של הגאון רבי ניסים בן שמעון. החתן, בן לחתנו הרב אברהם דיין, עב"ג הכלה בת הרב בנימין אלימי, יו"ר איגוד בני הישיבות בתל ציון | השמחה איחדה מרביצי תורה ואישי ציבור שעלו ובאו לברך את המחותנים הרמים בעת שמחתם (חרדים)
המונים נטלו חלק בשמחת הבר מצווה לנכד הגה"צ רבי משה אליהו בוסו רו"מ 'מאור ישראל' בירושלים, נכד סידנא ה'באבא סאלי' זצ"ל, בן לבנו הרב ישראל בוסו חתן הגאון רבי אברהם דיין רב שכונת 'רמת שרת' בירושלים, ונין הגאון רבי דוד עטיה בן הגה"צ רבי עזרא עטיה זצ"ל ראש ישיבת 'פורת יוסף' (חצרות קודש)