המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מלעלוב ארה"ב, בת לבנו הרב אהרן בידרמן, עב"ג החתן, נכד הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, אב"ד קריית הבעש"ט בפ"ת | לכבוד השמחה הופיע הסב, האדמו"ר מלעלוב שהגיע במיוחד ממקום מושבו בארה"ב, ובשיא החתונה רקד מצווה טאנץ לפני הכלה, בכוחות על-אנושיים – למעלה מהשגת אנוש, כשהוא שקוע בכוונותיו העילאות כדרכו בקודש | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
רבה הראשי של איראן הרב יהודה גראמי אשר ביקר בימים אלו בארה"ב התקבל בכבוד גדול בבתי האדמורי"ם בבורו פארק | בצל המתיחות בין ישראל לאיראן, האדמורי"ם התעניינו על מצב היהודים באיראן ולשלומם הטוב | אל הרב הצטרפו משלחת שלוחי חב"ד הפועלים גדולות ונצורות ממרחקים עבור יהודי איראן (חצרות קודש)