התייצבתי בזמן, יחד עם עוד 25 איש להוטים על הדירה המבוקשת. לאחר שראיתי את הדירה הגדולה עליה חלמתי, במחיר קטן מהרגיל. השוכר אמר בקול: "טוב, כידוע אני השוכר, אני כרגע אומר את מספר הטלפון של בעל הבית, הזריז נשכר. חשוב לי להבהיר, בעל הבית נתן לי אפשרות להמליץ על מישהו מכם, אז יש לי כאן חבר עליו אני ממליץ" (מגזין כיכר)
אחים שירשו דירה התחייבו למכור אותה לשוכרת שגרה בה במשך שנים. לאחר שגילו כי יכלו למכור את הדירה במחיר יותר גבוה, הם טענו שזיכרון הדברים עמה לא תקף, משום שרק אחד מהם חתום עליו. ביהמ"ש דחה את טענתם, וחייב אותם לשלם את הפיצויים שנקבעו במסמך (משפט)