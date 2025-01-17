המשגיח המיתולוגי של ישיבת נחלת הלוויים בחיפה, בנש"ק הגה"צ רבי אורי וייסבלום העלה נרות חנוכה בפתח מעונו שבבניין הישיבה | בסיום מעמד ההדלקה בא לביקור בקו"פ האדמו"ר משאץ ויז'ניץ, שהרחיב עם המשגיח בענייני החג ומהות מנהגיה בלימוד התורה הקדושה (חרדים)
במלאת ימי השבעה על הסתלקותו לשמי מרום של הגאון החסיד רבי חיים אהרן רפפורט זצ"ל, מרבני ישיבת נחלת הלויים בחיפה, ומחשובי רבני חצה"ק סטריקוב. התאספו בני הישיבה להספד מר והעלו את זכרו הטהור | המשגיח הגה"צ רבי אורי וייסבלום ביקש לייסד סדר מיוחד במוצאי שבתות החורף לזכרו של הר"מ הדגול (ישיבות)
צפו בהדלקת הנרות של המשגיח הגאון רבי אורי וייסבלום, במעונו שע"י ישיבתו 'נחלת הלויים' בחיפה | המשגיח המיוחס דור שביעי בן אחר בן להרה"ק רבי ר' אלימלך מליז'ענסק, נוהג כמנהג חסידים, וחגר אבנט במעמד נעלה זו | לאחר מכן המשיכו בחורי הישיבה בניגוני החג ושירי ערגה לזבול בית מקדשנו ולחזות בקרוב בנועם עבודת כהן גדול במקדש (ישיבות)