שתי נשים נפצעו היום בינוני לאחר שרכבן התדרדר ונפל לחצר בניין מגורים ברחוב אדמונד פלג בחיפה | עם הגעת כוחות ההצלה לזירה נמצא הרכב כשהוא הפוך על צידו לאחר שנפל מגובה של מספר מטרים | לאחר חילוצן, הן פונו בניידות טיפול נמרץ לבית החולים רמב"ם כשמצבן מוגדר יציב (בארץ)
הדרדרות חמורה במצבו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך ויסבקר, המאושפז בבית הרפואה 'מעיני הישועה' | התייעצות חירום כעת עם טובי הרופאים ומנהל בית החולים | הוא אושפז בבית החולים לאחר שנדבק בקרונה - והורדם והונשם עקב קשיי נשימה | התפללו לרפואתו (עולם הישיבות)