גדולי הרבנים, עסקנים, שרים, חברי כנסת, ראשי ערים וכל תושבי בית שמש, השתתפו אמש בחתונה של בנו של ראש העיר בית שמש שמואל גרינברג, עם בתו של הרב חיים הורביץ, רבה של צהלה בתל אביב, האירוע התקיים באולמי האחוזה במודיעין | צפו בתיעוד נרחב (חדשות חרדים)
תיעוד בלעדי ב'כיכר השבת': האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא מנהריה, חיתן אמש (רביעי) את נכדתו בת לבנו הרב שלמה אבוחצירא, באולמי 'האחוזה' במודיעין, בהשתתפות: רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים • על החלק המוזיקלי הופקדו המוזיקים: אריק דביר, אהרל'ה סמט, קובי גרינבוים, שלמה כהן, משה דוויק, חיים אליעזר הרשטיק ומקהלת 'נרננה' צפו