המוני חסידים ואנשי מעשה נהרו בשבוע האחרון אל אולמי האנגר 11 בתל אביב, לחוג ולהשתתף בשמחת נישואי הכלה בת האדמו"ר מקוז'ניץ, אשר נישאה אל החתן בן הרה"ג רבי צבי הגר, רב קהילת 'עטרת צבי' בלונדון, ונכד האדמו"רים מסטראז'ניץ ואונגוואר זצ"ל | שיא השמחה נרשם במעמד מצוות טאנץ שנערך לאחר חצות, אז רקד האדמו"ר את הריקוד לפני בתו הכלה, אחוז שרעפים, כשהוא חגור באבנט קודש מירושת המגיד הקדוש מקוז'ניץ זי"ע (חסידים)
בשיעורו השבועי על פרשת השבוע - פרשת דברים, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ - את הפסוק, "כל רודפיה השיגוה בין המצרים". מי הם "רודפיה" לשיטתו של המגיד מקוז'ניץ? | וגם: נעים זמירות ישראל אומר "גם כי אלך בגיא צלמוות, לא אירא רע כי אתה עימדי". מדוע דוד המלך לא אמר "כי השם עימדי"? • צפו בשיעור מרתק (פרשת שבוע, יהדות)