מי לא מכיר את התחושה שכל העיניים נשואות אלינו? מחקרים מלמדים שתופעה זו היא תחושת שווא. אך אם כן מדוע אנו בטוחים שכל מילה, תנועה או פגם קטן הופכים מיד למוקד עניין עבור הסובבים אותנו? איך המוח שלנו מנפח את עוצמת "אור הזרקור", ומה אפשר ללמוד ממחקרים פסיכולוגיים, סיפורים היסטוריים, דוגמאות עכשוויות מהרשתות החברתיות ותובנות של מומחים כדי להרגיע את הפחד ממה שאחרים חושבים עלינו? (פסיכולוגיה)
"אוף אמא, הוא שוב גנב לי", "היא נוגעת בחפצים שאינם שלה", "אם נעלם ממתק בבית, בטח אמצא את העטיפה מתחת למיטה שלו", "רושמת במכולת בלי רשות", "נעלמים בבית כספים". תופעות מעין אלו מתרחשות בהרבה מאוד בתים ומטרידות את כולם. איך לשנות גישה ולעבור מאכיפה למניעה? עו"ס חיים דיין משיב (דעות, חינוך ילדים)