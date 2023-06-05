כ - 1500 איש מסלתה ושמנה של היהדות החרדית, רבני קהילות, אנשי חינוך ומרביצי תורה, לצד מאות אנשים ונשים בוגרי ישיבת "התפוצות" לדורותיה, התכנסו במעמד אדיר ורב רושם שערכה הישיבה בבניני האומה בירושלים, בסימן 60 שנות לקיומה של הישיבה ע"י מייסדה הדגול הגאון רבי מרדכי גולדשטיין זצוק"ל.
הקרב הסוער על ראשות עיריית בית שמש: בעוד ראש העיר הנוכחית הולכת ומאבדת תמיכה, מאחורי הקלעים ישנו קרב סוער ב'דגל התורה', מי ירוץ מטעמה לראשות העיר | ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי - שיהיה זה שיוביל את הבחירות, נפגש עם רבנים בולטים בעיר ועם נציגי 'דגל' וביקש מהם להתאחד | 'כיכר' עם הרשימה (חרדי)