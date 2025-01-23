מעטים הרגעים בהם במכת ברק נפתחים השמיים והאמת על חיינו מתגלה אל מול עיננו, אך כאשר מתחוור לנו כי כל דרך חיינו הייתה בטעות - הכאב הוא איום | לעיתים אדם מתמסר לקביעה ותפיסה כלשהי לאורך חייו, ולא תמיד יש לו את היכולת לדעת האם הוא צודק בבחירתו, אך ברגעים של חסד הוא מקבל את התמונה הכוללת והאמיתית - ולא תמיד האמת קלה לעיכול (מגזין כיכר)
ההתמודדות עם האבחנה, היחס של החברה אלו רק חלק משלל התמודדויות שקיימות בחיים ללא גלוטן | שוחחנו עם חולי הצליאק על איך מקיימים את מצוות סעודת שבת בלי לחם ועל אכילת מצה בלי חיטה | "לא על הלחם לבדו יחיה האדם" (בריאות)
לאחר שהמפעל בנוף הגליל חזר לפעול - הממתקים חוזרים למדפים בהדרגה בשבועות הקרובים; תחילה עם שוקולד פרה , טורטית ואפיפיות ללא גלוטן; ובשבועות הקרובים יתווספו בהדרגה החטיפים האהובים: פסק זמן, טעמי וטוויסט
מארז מיוחד של חטיפים ללא גלוטן במהדורה מוגבלת יוצע לקהילת הצליאק בפלטפורמות ייעודיות (צרכנות)
כל יום הילד חוזר מבית הספר ומתלונן על כאבי בטן? הוא קם בלילה מכאבים? ומתי יודעים אם זה כאב חולף או שצריך בדיקה רפואית? כל השאלות והתשובות עם ד"ר אייל שטייר, גסטרואנטרולוג ילדים, מנהל יחידת כבד ילדים בשערי צדק (בריאות, שיווקי)
ועדת הבריאות של הכנסת אישרה: חלק ממוצרי המזון שסומנו כמכילי גלוטן ישונו ל"ללא גלוטן". עו"ד ליאור חריש, עמותת הצליאק: "אני נרגש. זהו יום גדול עבור הילדים שלנו, חברות ישראליות יוכלו להניח על המדפים מוצרים לחולי צליאק". כל הפרטים על הבשורה הטובה לחולי צליאק