אחרי הסכם שלום היסטורי שהצליח הנשיא טראמפ להשיג בין ארמניה לאזרבייג'ן הלוחמות אחת בשנייה מזה שנים רבות, בקהילה היהודית בבאקו מברכים על ההסכם: "מכה לאיראן" | במקביל, בטהרן ובמוסקבה מביעים התנגדות חריפה להסכם ההיסטורי
מסמך של משרד החוץ הישראלי חושף את העומק וההיקף של היחסים
האסטרטגיים ההדוקים, הקיימים בין ישראל לאזרבייג'ן, שהיא שותפה מרכזית ויציבה במזרח התיכון, למרות היותה מדינה מוסלמית | השר סער צופה כי שיתוף הפעולה הכלכלי המשמעותי והתמיכה
המיוחדת בקהילה היהודית, מבטיח כי היחסים בין שתי המדינות ימשיכו להתהדק גם בעתיד כמודל
למדינות מוסלמיות נוספות
ברקע פתיחת השגרירות האזרית בישראל, חבר פרלמנט מאזרבייג'ן שידוע בעמדותיו בעד ישראל, נורה הלילה ונפגע בכתפו ובירכו. בכירים בממשל האזרי מאשימים את איראן בניסיון ההתנקשות | רב הקהילה ל'כיכר השבת': ״ההתנקשות לא תפריד בין העם האזרי ליהודים וישראל"