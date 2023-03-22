ערן טל מנכ"ל וולטה סולאר בריאיון: העולם הולך לאנרגיה ירוקה, וכאן נמצאת ההזדמנות שלכם להרוויח מזה | המעצרים שנכשלו: צה"ל חושף את האמת | האם טכנאי המזגנים שהוצא להורג הוא סוכן מוסד ישראלי | אמהות הסגירו את הילדים שהרסו ספרייה, הנזק מטורף | 400,000 ברחו מעזה, עכשיו רק צריך לנצח | הנושא שעליו חוששים לדבר בתקשורת החרדית | סיפורו העצוב של הנער הגנב שנתפס על חם (דבר ראשון)
סטטיסטיקת הרציחות במגזר הערבי מטפסת במהירות וההשלכות משמעותיות - גם עבורנו • האם זו גזירת גורל בשל המסורת והתרבות המוסלמית או שאפשר לפתור את הבעיה? • איך יתכן שדווקא בשטח שלא בשליטת ישראל המציאות טובה יותר? וגם ההשוואה המקוממת למגזר החרדי • ד"ר תאבת אבו ראס בריאיון (הכלכלית)