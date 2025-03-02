קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, חייב איניש לבסומי: איך יתכן שאדם צריך לאבד את הדעת? והאם מותר לעמוד להתפלל כשאדם שתוי? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
מקור השיר שהגיע מפונדק אל החסידות ומשם אל הישיבה הציונית-דתית שחיברו לו מילים | השיר של המשורר נתן אלתרמן שמנוגן בעוז בכל בית חרדי ומה המקור המפתיע למנגינה הפופולרית 'חרבונה זכור לטוב' | וגם שיר הגלידות ומנגינת העבדים שגויירו בשמחה (פורים)
"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: האם המצווה לשתות בפורים - היא דווקא ביין או גם במשקאות חריפים? • צפו (יהדות)