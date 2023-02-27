קהל המונים ועל צבאן אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור בכירים, נטלו חלק בשמחת נישואי בת הרה"צ רבי דוד יונה וואזנר, בן הגה"צ ר' אברהם אלי' וואזנר, אבד"ק 'מחשבת הלוי', חתן הגה"צ ר' טובי' שטרן, גאב"ד מירון, עב"ג החתן בן הרב שמשון דויטש, חתן הגה"צ רבי פנחס שנייבאלג, ראש ישיבת ויז'ניץ בלונדון | במעמד קבלת הפנים נשא המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן דברי רחמים והתעוררות | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
שמחת החתונה לבן הרה"ג רבי דוד יונה וואזנר ראש כולל מחשבת הלוי בן הגה"צ רבי אברהם אליהו וואזנר אב"ד מחשבת הלוי, חתן הגה"צ רבי טוביה שטרן מרא דאתרא קדישא מירון, עם בת הרה"ג אברהם מרדכי ספארין בן האדמו"ר מקאמרנא וחתן האדמו"ר מלעלוב ירושלים | תיעוד (חסידים)