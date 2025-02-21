קהל חסידים נטלו חלק בשמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר ממודז'יץ, בת לבנו הרב שמואל אליהו טאוב, חתן הרה"ג ר' אליהו שטרן רבה של מירון ברחובות, עב"ג החתן נכד הנגיד הרב יצחק שפירא, בן לבנו הרב אליקים שרגא שפירא | טרם האירוסין שתו המחותנים לחיים בחדרו של האדמו"ר הסמוך לבית מדרשו, ובהמשך נכנסו לבושים בבגדי שבת לשמחה בהיכל ביהמ"ד (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק השבוע (רביעי) בשמחת נישואי נכד האדמו"ר ממודז'יץ, עם הכלה נכדת האדמו"ר מהאלמין והגה"צ רבי דב וייס גאב"ד קריית צאנז ירושלים | רגעי השיא בשמחה היו עת פתחו מאות החסידים בשירת 'אני מאמין' לפני ריקוד המצווה טאנץ | הצלם החסידי שוקי לרר השתתף, דמע מהתרגשות ומשתף (חסידים)