לקראת חודשי הקיץ בהם יוצאים רבבות יהודים חרדים תושבי ארה"ב אל עבר הרי הקאנטרי לנפוש במשך חודשיים, הגיע שבוע שעבר האדמו"ר מפאפא לסיור מקיף לצורך כשרות המקוואות ברשת מחנות פאפא בסוואן לעיק | האדמו"ר עבר בקפדנות במשך שעה ארוכה בין כל בורות הטבילה ומאגרי המים כשהוא מלווה בוועד הפיקוח ההלכתי וזאת על מנת להבטיח רמת כשרות והידור מקסימלית ללא שום חשש ופקפוק (חסידים)
במעמד מרשים בהשתתפות רבני העיר, חברי הבד"ץ, רבני שכונות, ראש העיר, ובכירי העיריה נחנך גנרטור השבת שחובר למקוואות הטהרה ולמאות התושבים בשכונת התמר בערש"ק יומא דהילולא של מרנא ה'חזון איש' זיע"א. ראש העיר מאיר רובינשטיין: "בעזרת ה' ובברכת מרנן ורבנן שליט"א התחלנו את העבודות גם בשכונת הגפן. בקרוב יחוברו יתר המקוואות ותושבים נוספים" (בארץ)
המקוואות; בקלייפדה שבליטא. בטיביליסי שבגאורגיה. בברנו שבצ´כיה. במוגילוב שבביאלורוס. בטולה, בפרם, בישיבת ´תורת חיים´ ובטבר ברוסיה ובלורך שבגרמניה חלקם במימון מלא של ´ועידת רבני אירופה'. במקביל נמשך הביקוש האדיר למקוואות טהרה בקהילות הנידחות בעולם. מנכ"ל הועידה, הרב אבא דונר: "אנו מתחייבים להמשיך ולסייע לכל קהילה בהקמת מקוואות טהרה"