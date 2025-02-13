לקראת
יום פטירתו של רבי יעקב כולי זצ"ל, שחל בתאריך י"ט אב – כיכר השבת
עם שורות קצרות על דמותו של בעל הילקוט מעם לועז, על טרחתו ויגיעתו להדפסת
ספריו שהפכו לנכסי צאן ברזל בישראל | על השבחים ממרן החיד"א, ןפירושו על מעלת מצוות הכנסת-אורחים שאין
למעלה ממנה | עשות ספרים אין קץ (יהדות ואקטואליה)
החיד"א, שהיה שד"ר עבור בני חברון במשך כמה שנים, ערך את סיפור מסעותיו בחיבור בשם 'מעגל טוב' | מהי הסיבה שכתב החיד"א את הספר? היכן היה ובאילו שנים? וגם, מתי ראה לראשונה פיל ומה היתה דעתו עליו? | ואלה מסעי (היסטוריה)
הנושא שמעסיק את התקשורת העולמית הוא סופת ענן האפר הוולקני המשביתה את הכלכלה העולמית וגרמה לנזקים בגובה מליארדי דולרים. הצד החרדי: השד"רים החרדיים שתכננו לצאת מיד בתום חג הפסח לאירופה, כדי לגייס כספים. מומחים: "טיסות בזמן הזה יביאו לאסון" (עולם)