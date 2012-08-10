לומדי
הדף היומי במסכת זבחים דף מ"ב,
עסקו
השבוע בעקרון ‘כל העושה על דעת ראשונה
הוא עושה' |
האם
סופר שטעה ולא כיוון בכתיבת שם יכול לשוב
ולתקן?
| דעת
הרדב"ז
והלימוד המרתקת מסוגיית הדף היומי (יהדות,
הדף-היומי)
כוונה אחת היא פירוש המילים שהמתפלל צריך להבין את מה שמוציא מפיו וכוונה זו מעכבת רק בברכת אבות אבל בשאר ברכות גם אינו מבין את כל מה שאומר בכל זאת קיים את מצוות התפילה. הכוונה השניה היא שצריך לכוין כי הוא עומד ומתפלל לפני המלך ועוד צריך לכוין שבתפילתו רוצה הוא לצאת ידי חובת מצוות תפילה מדין מצוות צריכות כוונה וכוונות אלו מעכבות בכל התפילה. (יהדות)