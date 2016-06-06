במקום שבו ניצבת היום העיר קריית גת, שכן לפני שלושה רבעי מאה כפר ערבי קטן ששמו - אל-פלוג'ה, ובו היו נצורים במשך ארבעה חודשים וחצי אלפי חיילים מצריים, שביניהם שירת קצין מודיעין צעיר בשם גמאל עבד א-נאצר - שיהפוך בעתיד לנשיא מצרים (היסטוריה)
בצל הקרבות סביב פלוג'ה הצליחו כעשרת אלפים תושבים להגיע למחנות פליטים, אולם רבבות נצורים בלי גישה נאותה למזון, למים ולשירותי בריאות. מי שמנסה להימלט, נורה בידי אנשי דאעש או מסתכן בטביעה בנהר הפרת: "משתמשים במקררים ריקים, בלוחות עץ ובחביות נפט כסירות מאולתרת"
