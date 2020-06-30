חוקרים מאוניברסיטת נוטינגהאם הצליחו למפות לראשונה את "המתכון המיקרוביאלי" שמעניק לשוקולד את טעמו המעודן - וליצור קהילה מיקרוביאלית סינתטית שמחקה במדויק את תהליך התסיסה המסורתי | הממצאים צפויים לשנות את פני תעשיית השוקולד העולמית, לעבור מייצור טבעי לא צפוי למערכת מוסדרת ומבוקרת, בדומה למהפכה שחוותה תעשיית הגבינה והבירה לפני עשורים (בעולם)
