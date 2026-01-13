חקירה עיתונאית של ה"ג׳רדיאן" חשפה: כלי הסיכום הרפואי החדש של גוגל הציג נתונים שגויים על בדיקות דם ותסמינים של מחלות קשות - שעלולים היו להטעות חולים ולסכן חיים | בגוגל הסירו חלק מהמידע, אך מומחים מזהירים שהבעיה רחבה בהרבה (בריאות)
מחלת הסרטן היא אחת המחלות הידועות והקשות, היא גובה חייהם של רבים. יש כאלו המאובחנים בסרטן ובוחרים שלא לטפל בשל התופעה כי הטיפולים עצמם הם הרס וחורבן לגוף, ויש כאלו שהחלימו מהסרטן בעזרת הטיפולים ובעקבות אבחון מוקדם ומציל חיים * אך מה קורה כאשר האבחנה מתבררת כשגויה? (בריאות)