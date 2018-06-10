כולנו מכירים את הרגע הזה: אתם עומדים מול המקרר החדש, המסך המנצנץ או סט הצמיגים שהבטיחו לכם שהוא "הכי טוב בשוק". המוכר מחייך, המזגן בחנות מלטף, ואתם כבר מוציאים את כרטיס האשראי; אבל רגע לפני שה"גיהוץ" הופך לעובדה מוגמרת, כדאי שתדעו - הזירה הקמעונאית היא שדה קרב, והנשק הכי חזק של המוכר הוא לא המוצר, אלא מה שהוא לא מספר לכם (צרכנות)
יותר ויותר אנשים (על מי אנחנו עובדים? נשים) בארץ ובעולם בוחרים לרכוש את הבגדים שלהם ברשת ולחסוך סיבובים אינסופיים בחנויות, אז הנה 5 טיפים איך לעשות את זה נכון ולרכוש באופן יעיל עם מינימום אכזבות (אופנה)