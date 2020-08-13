שלושה ילדים חרדיים מאזור לייקווד אכלו מאכלי טריפה לאחר שבייביסיטר הזמינה בטעות המבורגרים ממסעדה לא כשרה דרך אפליקציית משלוחים |הבלבול נוצר בשל דמיון בשמות בין רשת לא-כשרה למסעדה כשרה חדשה שנפתחה באזור. בעקבות המקרה, שונה שם המסעדה באפליקציה למניעת מכשולים נוספים (חרדים בעולם)
סערת המסעדות הטרפות בהן בילה ראש הממשלה פעם אחת עם פטרונו שלדון אדלסון ופעם אחרת עם אילי הון יהודיים אחרים, ממשיכה להכות גלים. וכעת יו"ר ש"ס אריה דרעי מגיב ותוקף את ראש הממשלה על שפגע בערכים היהודיים הבסיסיים. בדבריו קורא דרעי לראשי הבית היהודי לפרוש מהממשלה (פוליטי)