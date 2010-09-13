לקראת הימים הנוראים באים לקראתנו לשלום, זכו תלמידי ישיבת 'שיח יצחק' בבני ברק, לקדם את פני חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, עם הופעתו הכבודה בשערי ההיכל הישיבה המעטירה, לשאת מנועם אמרותיו להכין את לבבות הבחורים כדבעי לקראת יום הדין | שוקי לרר תפס מקומו בין הבחורים, האזין בשקיקה לדברי ראש הישיבה, ומגיש תיעוד מרהיב (עולם הישיבות)
שריפת ענק שפרצה בישיבת "שיח יצחק" בלב בני ברק, כילתה אלפי ספרי קודש שהיו בהיכל הישיבה ובחדרים השונים. נזק רב נגרם למבנה. שני צוותי כיבוי הוזעקו, ולאחר שעה ארוכה של מאבק בלהבות הם הצליחו להשתלט עליהן. נכון לעכשיו, לא ברור כיצד פרצה השריפה. מיוחד: וידאו ותמונות (חרדים)