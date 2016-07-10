בעוד מדינות העולם מחמירות את הדרישות ומגינות על שלום הציבור מפני שימוש באנטיביוטיקה וחומרים אסורים, משרד החקלאות והכלכלה הישראלי פועל בכיוון ההפוך ופועל לאשר יבוא ממשחטה בברזיל שעוררה סערה בינלאומית | ארגון מגדלי העופות הגיש עתירה דחופה לבית המשפט לעניינים מנהליים, בדרישה לעצור את המחדל שמסכן את ביטחון המזון הלאומי (בריאות)
ברבות מרשתות המזון ישנו מחסור בעופות טריים בשל סיום חודש הרמדאן, ימים בהם לא עובדים הפועלים הערבים. לכך מצטרפת גם מחאת הווטרינרים שפוסלים עופות תקינים כדי למחות על הרפורמה שנועדה להקל על כיסם של הצרכנים (צרכנות)
ארגון מגדלי העופות החליט על השבתה של שיווק הביצים לרשתות, עד שדרישתם תמולא: הוספה של 4 אגורות למחירה של כל ביצה. את ההעלאה הם דורשים בעקבות התייקרות המזון. רק לשם השוואה, בארה"ב עלו מחירי הביצים בחודשים האחרונים ב-22%" אומר מזכיר ארגון מגדלי העופות. (כלכלה)