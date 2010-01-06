ברגשות נעלים, הכניס הרב יחזקאל כהן, מבעלי מאפיית ויז'ניץ המפורסמת, ספר תורה מהודר לעילוי נשמת חותנו, הרה"ח ר' בצלאל קורנבוים ז"ל, מדמויות ההוד של חסידי ויז'ניץ בפתח תקווה | חגיגת התורה החלה בכתיבת האותיות והמשיכה בתהלוכה חגיגית להיכל בית המדרש ויז'ניץ באלעד | בסעודת המצווה שנערכה לאחר מכן, השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור מכובדים ונעלים (חסידים)
הכירו את הסכנה החדשה האורבת לקבורה כהלכה: ´תאגיד קבורה עירוני´. בהרצליה כבר מסרבת העירייה בראשות הגב´ יעל גרמן ממר"צ, להקצות קרקע לקבורה עבור ה´חברא קדישא´. ארגוני הרפורמים כבר צוהלים. בש"ס, שהמהלך לא יכול לצאת אל הפועל, ללא אישור משרדי הפנים והדת שבידיה, לא בטוח שמבינים (חרדים)