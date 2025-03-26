היועץ הרפואי הרב שמעון רגובי יו"ר 'מזור', שבנו התמוטט בשבוע שעבר באופן פתאומי ואושפז במצב קשה בבית חולים שערי צדק, מבקש מעם ישראל להתפלל לרפואת בנו משה בן שלומית חנה | "תודה לכולם על התפילות והמעשים הטובים לרפואת בני - רואים שזה עוזר" | צפו
טרגדיה בשדה התעופה בן גוריון; הבוקר (רביעי) דקות ספורות לאחר השעה 8:00 בבוקר, התמוטט חסיד ברסלב תושב בית שמש בעת העלייה למטוס, ונפטר. עדי ראייה סיפרו כי מדובר באדם חרדי כבן 50, חסיד ברסלב, שהיה בעת העלייה למטוס בדרכו לקייב, אך לפתע התמוטט (חדשות, בארץ)
שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ פונה בשעות הלילה אל בית החולים לאחר שחש ברע ● היום יוחלט מתי ישוחרר לביתו ● יו"ר ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, יצא הבוקר להגנת שר האוצר, ואמר כי "יש גבול להתקפה האישית על שטייניץ ולמסע שמתנהל נגדו" ● ובינתיים: נתניהו מתייעץ (ארץ)
טרגדיה בירושלים: אברך חרדי, שבא הבוקר להתפלל בקבר שמואל הנביא התמוטט במקום ונפטר. מדובר באברך בשנות השלושים לחייו, אב טרי לתינוקת בת שבועיים. חבריו המומים: "הוא היה אדם בריא מאוד, ללא כל מחלות רקע". איש איחוד הצלה: "החייאה ממושכת לא עזרה" (דיין)