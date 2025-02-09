הרבי מאלכסנדר ארה"ב, השוהה בימים אלו בארה"ק, הופיע למעמד סליחות ראשונות בהיכל בית מדרשו ברחוב חזון איש בבני ברק | הרבי עמד ע"י תיבת הש"ץ, והחסידים נעמדו כגורן מסביב | בסיום אמירת הסליחות עברו קהל החסידים לפני האדמו"ר, להתברך בברכת 'כתיבה וחתימה טובה', לקראת חזרתו למעונו בבורו פארק (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד באבוב 45 בבורו פארק נערכה שמחת הברית לנין האדמו"ר מבאבוב 45, בן לנכדו הרב בן ציון הורוויץ | הנכד הוא חתן של בנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי שלום אונגער, ר"מ בישיבה קטנה באבוב 45, חתן האדמו"ר מאלכסנדר ב"פ, ובן הרה"ג ר' ישראל הורוויץ אב"ד יארטשוב, בן הגה"צ אב"ד זרע קודש ור"י בית מאיר, וחתן האדמו"ר מוויעליפאלי (חסידים)