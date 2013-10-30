בראש קהל עם קודש, פקד אמש האדמו"ר מבעלזא את ציון אביו הגה"צ מבילגורייא זי"ע, הטמון בבית החיים העתיק בעיה"ק טבריה, לרגל ההילולא קדישא שחל אתמול | האדמו"ר שהגיע מלווה בשיירה מכובדת, עבר לפני התיבה לאמירת ספר רביעי שבתהילים בהתעוררות עצומה, ולאחר אמירת קדיש יתום ותפילת לחש ליד הציון, חזר למעון קודשו בקריית בעלזא בעיה"ק ירושלים (חסידים)
אלפי חסידים בראשות כ"ק האדמו"ר מבעלזא הגיעו אמש (שלישי) לבית העלמין הישן בטבריה להשתטח על ציונו של כ"ק האדמו"ר מבילגורייא זי"ע, אביו של הרבי מבעלזא, שיום ההילולא שלו חל אתמול • החסידים נשאו תפילה וקראו פרקי תהילים לעילוי נשמתו כשלסיום נשא האדמו"ר דברי התעוררות וחיזוק לרגל היארצייט • מוקדם יותר ערך הרבי מבעלזא את שוחנו לרגל היארצייט • צפו בתיעוד ענק שצילם אנשיל בעק, א בליק (חסידים)