איצלה כץ בשידור מיוחד - תוכנית מעייריב היישר מהיכל הפיס ארנה | המכתב החריג של חבר המועצת לחנוך זייברט | הבקשה של הרה"ר לשעבר ממערכת החינוך החרדית ממלכתית | ישראל אלתר בן ישראל אלתר - הברית לבן הק' שנרצח בפיגוע | האמירה של הגרב"ד פוברסקי על השמאל הישראלי והמסר הפוליטי (מעייריב)
בשעה זו מעביר כיכר השבת שידור ישיר ומיוחד מאמירת "התיקון הכללי" בציונו של רבי נחמן מברסלב, באומן. מדובר במעמד מסורתי ומצמרר. רבבות מצטופפים, בכל ערב ראש השנה סמוך לשער "משה יצחק" וקוראים בצוותא את התיקון. מיד לאחר-מכן נאמרת ברכת "מי שברך" לכל הנוכחים (כיכר)